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Камчатка обновит парк авиации новыми российскими вертолетами
 /  Ольга Шпак
Экономика

Камчатка обновит парк авиации новыми российскими вертолетами

Петропавловск-Камчатский, 21 апреля. Камчатские авиакомпании получит средства на покупку российских вертолетов.

Субсидии, как у себя в Telegram написал губернатор региона Владимир Солодов, край получит из средств федерального бюджета. Приобретена будет техника российского производства.

«Камчатские авиакомпании получат субсидии на приобретение вертолетов российского производства. Это позволит обновить парк малой авиации при этом не повышая стоимость перевозок», — написал Солодов.

Губернатор подчеркнул, что добиться этого удалось при содействии председателя Правительства России Михаила Мишустина. Дело в том, что ряд камчатских районов отрезан от других населенных пунктов из-за географической удаленности. Добраться туда можно исключительно по воде или по воздуху.

Однако цены на авиабилеты в регионе чаще всего равны стоимости полетов с Камчатки в соседние субъекты ДФО. Сегодня на территории полуострова работают две авиакомпании.

Недавно у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Эпицентр пришелся на акваторию Кроноцкого залива в 170 километрах к северо-востоку Петропавловска-Камчатского.

вертолеты камчатка авиация солодов
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