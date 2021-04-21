Госинспекторы разогнали водителей у камчатского вулкана Вачкажец

Петропавловск-Камчатский, 21 апреля. Камчатские инспекторы охраны окружающей среды осмотрели охотничьи угодья и охраняемые природные территории в Елизовском районе.

Наиболее посещаемым местом отдыха у жителей является охранная зона памятника природы «Горный массив Вачкажец». Туда же регулярно приезжают автомобилисты, рассказал представитель Минприроды края.

«С автомобилистами была проведена разъяснительная работа о правилах посещения памятника природы и его охранной зоны», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что в этом районе движение транспортных средств вне дорог и их стоянка вне спецплощадок запрещена. Также карается и загрязнение водных объектов и их охраняемых зон.

«Так, по факту выехавшего и провалившегося 9 апреля в озере Тахколоч автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении», – добавили в министерстве.

Недавно у берегов Камчатки произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,3. Эпицентр пришелся на акваторию Кроноцкого залива в 170 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.