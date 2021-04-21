Прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию могут ввести в России

Москва, 21 апреля. Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию.

«Известия» отмечают, что согласно предложенному плану, жители России будут обязаны будут больше платить за потребление больше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается устанавливать лимит в 100 киловатт-часов в месяц на одного человека. За каждого дополнительного жителя будут добавляться по 50 киловатт-часов. При наличии плиты данный коэффициент рекомендуется в полтора раза.

Председатель Союза потребителей Петр Шелиц рассказал, что каждому региону нужно дать право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня и иных показателей. Повышать плату следует с умом — например, каждые новые 100 киловатт-часов. В таком случае расценки приблизятся к экономически обоснованным тарифам, считает он.

Жилищно-коммунальные услуги по итогам 2020 года подорожали в России на 3,55%, следует из данных Росстата. В «ЖКХ Контроле» назвали причину роста коммунальных тарифов.