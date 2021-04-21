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Названы условия для досрочного выхода на пенсию
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Названы условия для досрочного выхода на пенсию
Федеральное агентство новостей
Общество

Названы условия для досрочного выхода на пенсию

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 05:46

Москва, 21 апреля. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказал, в каких случаях возможен досрочный выход на пенсию.

По словам специалиста, досрочный выход на пенсию возможен для граждан предпенсионного возраста, которые потеряли работу из-за сокращения штатов сотрудников и ликвидации организации, встали на учет в службе занятости, но их там не смогли трудоустроить.

«В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин», — рассказала агентству «Прайм» эксперт.

На досрочную пенсию могут рассчитывать обладатели страхового стажа в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, которые смогли накопить 21 пенсионный балл и более за время работы.

Досрочная пенсия положена металлургам, шахтерам, водителям общественного транспорта и некоторым другим категориям работников, многодетным матерям, жителям Крайнего Севера и людям с большим стажем, напомнила Киселева.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала будущий пересчет доплат к пенсии для некоторых категорий граждан России, сообщает RT. В частности, размеры доплат к пенсиям с 1 мая будут пересчитаны членам для летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

россия пенсии
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