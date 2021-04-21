Серфер рассказал о спасении от тюленей на Курильских островах

Камчатка, 21 апреля. Известный российский серфингист и блогер Сергей Расшиваев поделился в соцсетях, как ускользнул от нападающих на него гигантских тюленей.

Спортсмен рассказал, что во время выхода в море обратил внимание на коричневое бревно, которое оказалось сивучей. Крупнейший представитель северных морских львов оказался не один. В Instagram Расшиваев рассказал, что его окружили около 10 животных, которые громко рычали и плыли на него.