Возникший кризис между Прагой и Москвой взволновал чешских предпринимателей

Прага, 21 апреля. Чешские предприниматели предрекли потерю бизнеса из-за ухудшения отношений между Прагой и Москвой.

Несмотря на то, что для Чехии торговый баланс с РФ в целом не играет существенной роли, некоторые бизнесмены могут понести большие потери. Об этом сообщает чешское издание iHNed.

«Это разгром. Бизнес в России для нас окончен», — заявил член правления компании «УНИС» из Брно, которая занимается инжинирингом в нефте-химической промышленности Йиржи Коварж.

По его словам, из-за ухудшения отношений под ударом оказалась минимум одна поставка для нефтяной промышленности. Ее стоимость насчитывает около миллиарда рублей. Более того, сейчас в РФ призывают запретить поставку чешского пива, которое занимало большую долю во всем объеме аграрного экспорта в Россию, вместе с голубым маком, кормами для скота и инкубационными яйцами для разведения птицы.

Высылка российских дипломатов из Чехии могла быть предлогом для отстранения Росатома от тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», считает политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Ухудшение отношений с Россией обернется для Чехии двумя проигрышными проектами, ранее заявил эксперт в комментарии ФАН.

Ранее вице-премьер Чехии и глава Минпромторга Карел Гавличек заявил, что члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». В российской госкорпорации это решение назвали нерыночным и политически ангажированным.