Полицейские в США застрелили 16-летнюю афроамериканку

Колумбус, 21 апреля. По вине полиции американского штата Огайо погибла темнокожая девушка Макайя Брайант.

По предварительным данным, полицейский выстрелил в 16-летнюю Макайю Брайант, когда она вызвала наряд из-за ссоры возле ее дома. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Вблизи полицейского управления города уже собрались демонстранты. Они выкрикивают имя погибшей. Не исключено, что гибель темнокожей девушки приведет к очередным массовым беспорядкам.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Миннеаполисе признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти афроамериканцу Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Приговор будет вынесен примерно через восемь недель.