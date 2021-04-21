Медведчук поведал польскому изданию Rzeczpospolita о связях между Украиной и РФ

Киев, 21 апреля. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у него есть основания для визитов в Москву. Это и личные, и политические встречи.

Медведчук отметил, что он имеет полное право посещать РФ, поскольку у него есть статус народного депутата. Он напомнил, что в России живут его дочь и внуки, а также он поддерживает «нормальные и дружеские» контакты с российским правительством. Об этом сообщает Regnum.

«При встречах с ними я всегда отстаиваю интересы Украины и украинских граждан, в том числе и как народный депутат… Например, в конце прошлого года я ездил в Москву, чтобы Украина могла приобрести вакцину «Спутник V». Я встречался с Владимиром Путиным для того, чтобы нам передали сырье для производства вакцины в Украине, в Харькове», — заявил Медчедвук.

Он подчеркнул, что если бы Киев предпринял решения, то уже в апреле Украина получила бы вакцину. В результате эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой. Кроме того, глава оппозиции добавил, что страны не должны быть врагами, поскольку у них есть много общего.

«Президент Зеленский однажды заявил, что у Украины и России общей осталась только граница. Я ему ответил, что это у него и его окружения осталась одна граница, а наши народы объединяют тысячелетняя история, православная вера, общие славянские корни, миллионы родственников, проживающих в двух странах, и Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной», — резюмировал лидер ОПЗЖ.

twitter.com / @medvedchukvv

Ранее политический аналитик Алексей Калиниченко рассказал, как вакцина «Спутник V» могла бы спасти Украину.