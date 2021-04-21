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Су-57 после модернизации сможет управлять группой беспилотников
wikipedia.org  /  Vladislav06112019 / CC4
Армия

Су-57 после модернизации сможет управлять группой беспилотников

Москва, 21 апреля. Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет доработан для управления группой беспилотных летательных аппаратов.

О предстоящей модернизации Су-57 рассказал источник в авиастроительной отрасли. Разработка специального программного обеспечения и бортового оборудования, по его словам, уже началась.

Во внутрифюзеляжном отсеке истребитель сможет нести более десятка беспилотников. Речь идет о дронах ударного и разведывательного назначения.

«Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Сброс беспилотников будет происходить перед входом в пространство, контролируемое вражеской системой ПВО. Дроны будут атаковать зенитные комплексы и создавать помехи для радаров.

Су-57, как отметил ранее полковник в отставке Виктор Литовкин, превзошел американские F-22 и F-35 по боевым возможностям. Самолет также отличает выгодное соотношение цены и качества, что позволит ему выигрывать конкурентную борьбу на рынке.

истребитель беспилотники су-57
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