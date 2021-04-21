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Сервис «Работа.ру» составил апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий
unsplash.com  /  Luke Peters
Общество

Сервис «Работа.ру» составил апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий

Москва, 21 апреля. Входящий в экосистему «Сбера» сервис «Работа.ру» составил апрельский рейтинг востребованных среди российских работодателей профессий с самыми высокими зарплатными предложениями.

Исследование проводилось в апреле текущего года. Всего было проанализировано свыше 200 тыс. вакансий по всей России. Одну из самых высоких зарплат предлагают Java-разработчику в Москве. Соискатель может рассчитывать на 185 тыс. рублей в месяц.

«В целом по России средний доход в 142 тыс. рублей доступен Java-разработчику. Среди обязанностей такого сотрудника: создание приложения с помощью Java, тестирование продукта и исправление ошибок, а также ведение технической документации. Такому специалисту работодатели в Москве предлагают в среднем 185 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге и в Новосибирске — 142 тыс. рублей в месяц», — приводит текст исследования ТАСС.

Столько же в среднем по России может зарабатывать разработчик на С++. Зарплата такого сотрудника в Нижнем Новгороде в среднем составляет 141 тыс. рублей, в Новосибирске — 109 тыс. рублей.

Гейм-дизайнеру российские компании готовы платить в среднем 116 тыс. рублей в месяц. Высокий заработок доступен UX/UI-дизайнеру. Соискателю на эту должность в среднем по России готовы платить 106 тыс. рублей.

Высокооплачиваемыми вакансии предлагают главному инженеру (среднее предложение 99 тыс. рублей), каменщику (среднее предложение 94 тыс. рублей) и директору по маркетингу (среднее предложение 90 тыс. рублей).

Ранее специалисты сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что на работу с заработком по «черной» или «серой» схеме согласны 36% российских работников. Это почти на четверть меньше, чем в разгар пандемии коронавируса (46%).

работа зарплаты
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