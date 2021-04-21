Глава Мурманской области ждет от послания президента поддержки семей

Мурманск, 21 апреля. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал об ожиданиях от послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Федеральные выплаты стали существенной опорой для 10 тысяч семей с детьми от трех до семи лет в Мурманской области. В прошлом году Путин продолжил этот тренд на поддержку семей. Помимо этого, президент предложил обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием.

По словам Андрея Чибиса, Мурманская область стала одной из первых в стране, которая обеспечила школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Вместе с этим в школах начали вводить арктическое меню.

«Поручения Президента вшиты в структуру плана «На Севере - жить!», который мы приняли на 10 лет. Думаю, сможем реализовать его гораздо раньше», — поделился глава региона.

В завершении он призвал северян определить волнующие вопросы, чтобы в дальнейшем скорректировать региональный план.

Владимир Путин ранее провел встречу с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры. Глава государства поздравил всех причастных с Днем работника культуры и отметил, что этот профессиональный праздник по-своему близок каждому человеку.