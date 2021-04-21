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Белый медведь Умка умер в уральском зоопарке из-за брошенной игрушки
pixabay.com  /  zoosnow
Происшествия

Белый медведь Умка умер в уральском зоопарке из-за брошенной игрушки

Екатеринбург, 21 апреля. Белый медведь по кличке Умка, живший в зоопарке Екатеринбурга на протяжении 22 лет, умер из-за непредусмотрительности посетителей.

Согласно информации пресс-службы учреждения, животное погибло после того, как проглотило детский мячик, который ему бросили в вольер. Дело в том, что такой крупный зверь не может играть с игрушками столь маленького размера.

«Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», — говорится в сообщении.

Медведь родился в дикой природе, но рано остался без матери. Он был подобран на Чукотке. Жители поселка Биллингс отбили его от собак. Некоторое время животное росло в сарае, но позже стало представлять опасность.

Недавно в Приморье открылся приют для гималайских медведей. Для жизни животных организованы все необходимые условия. При посещении приюта мишек нельзя дразнить едой и приезжать туда со своими животными.

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