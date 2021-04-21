Роскачество рассказало, как вернуть потерянный телефон

Москва, 21 апреля. Гаджеты Android, а также часы Wear OS можно найти при помощи аккаунта Google, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Для этого должна быть включена функция «Найти устройство». Если потерялся iPad или iPhone, то нужно активировать функцию удаленного доступа к смартфону («Локатор»). Если устройство утеряно и у вас есть еще одно устройство Apple, тогда следует открыть приложение «Локатор» и дождаться отображения местоположения потерянного устройства, посоветовал специалист в беседе с «Прайм».

Недавно эксперт также рассказал, как спасти смартфон, побывавший в воде. Для начала необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр.