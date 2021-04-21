Поклонники назвали «куколкой» длинноногую сестру Бузовой на новом фото

Москва, 21 апреля. Младшая сестра Ольги Бузовой порадовала своих поклонников очередным «горячим» фото. Фанаты оценили длинные ноги Анны Бузовой.

Сестра Бузовой принимала участие в телепроекте «Дом-2». На шоу она не продержалась и месяца. Не найдя любовь, девушка решила поискать удачи в бизнесе. В настоящее время она является совладелицей бутика ювелирных украшений.

Анна Бузова ранее призналась, что из-за склонности к полноте ей приходится внимательно следить за фигурой. Сестра популярной певицы и телеведущей посещает спортзал и старается правильно питаться. Уход за телом позволяет ей без стеснения публиковать в социальной сети откровенные снимки.

На одном из последних фото девушка предстала в шляпе и длинной белой рубашке. Поклонники написали много комментариев под снимком, не забыв восхититься красотой ее длинных ног. Один из фанатов назвал Анну Бузову «куколкой».

«Ну как же мне нравишься! Куколка», — отмечено в комментариях.

Певица и телеведущая Ольга Бузова ранее объявила об уходе с реалити-шоу «Дом-2» и объяснила, почему покидает проект, с которым так тесно связана история ее популярности.