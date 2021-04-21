Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 05:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:42
Экономика
Возникший кризис между Прагой и Москвой взволновал чешских предпринимателей
05:41
Происшествия
Полицейские в США застрелили 16-летнюю афроамериканку
05:26
Политика
Медведчук поведал польскому изданию Rzeczpospolita о связях между Украиной и РФ
05:23
Армия
Су-57 после модернизации сможет управлять группой беспилотников
05:15
Общество
Сервис «Работа.ру» составил апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий
05:00
Общество
Вирусолог оценил гипотезу о возникновении смертельных вирусов в организме человека
04:58
Политика
Глава Мурманской области ждет от послания президента поддержки семей
04:56
Происшествия
Белый медведь Умка умер в уральском зоопарке из-за брошенной игрушки
04:55
Общество
Роскачество рассказало, как вернуть потерянный телефон
04:54
Общество
Солнечное гало во вторник удивило жителей Петербурга
04:37
Шоу-бизнес
Поклонники назвали «куколкой» длинноногую сестру Бузовой на новом фото
04:34
Общество
Елизавета II рассказала, о чем ей пишут поклонники
04:11
Политика
Соловьев ответил Зеленскому на призыв к Путину встретиться в Донбассе
04:10
Происшествия
Суд вынес приговор мигранту, который нанес петербуржцу 45 ударов ножом
04:02
Общество
Москвичи смогут оформить браки в центрах «Мои документы»
04:00
Общество
Россиянам рассказали, как «реанимировать» заброшенный дачный участок
04:00
Общество
Эксперты раскрыли, как изменилась жизнь ранее депортированных народов Крыма в России
03:41
Политика
Подменяет политику цирковыми номерами: Смирнов раскритиковал речь Зеленского
03:41
Происшествия
Росгвардия задержала мужчину с ножом у бара в Петрозаводске
03:41
Общество
Потепление до 18 градусов ожидается в пятницу в Москве
Все новости
Елизавета II рассказала, о чем ей пишут поклонники
Global Look Press  /  imago stock&people
Общество

Елизавета II рассказала, о чем ей пишут поклонники

Лондон, 21 апреля. Ежедневно во дворец приходит несколько сотен писем. Королева Великобритании Елизавета II рассказала, что ей пишут поклонники со всего мира.

Практически все письма адресованы Елизавете. Большая часть из них — благодарности за мудрое правление, сообщает правительница в документальном фильме Elizabeth R.

Кто-то жалуется на налоги, часть написавших просит у королевы подарки. Кажется, будто эти письма носят откровенный характер, словно поклонники и правда думают, что монаршая особа сможет внимательно ознакомиться с ними и ответить. К сожалению, на это попросту не хватает времени. Поэтому письма читают ее помощники, которые выбирают самые важные и общественно-значимые и передают их королеве в особых случаях.

«У меня всегда было ощущение, что письма носят личный характер. Люди пишут, думая, что я собираюсь открыть и прочитать их. Но у меня нет на это времени», — поделилась Елизавета.

При этом написать может любой желающий. Нет четкого регламента, который бы регулировал содержание писем и манеру изложения. Согласно рекомендациям, достаточно придерживаться вежливого обращения и не задавать слишком неудобных и откровенных вопросов. Отмечено, что следует придерживаться уважительного обращения к королеве «Madam» или «Your Majesty».

Недавно ФАН напомнил историю любви Елизаветы II и принца Филиппа. Пара прожила вместе 73 года, при этом королева полюбила будущего супруга еще молодой девушкой.

письма поклонники королева елизавета ii
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 159933 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 71177 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 55183 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 50012 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46957 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Елизавета II рассказала, о чем ей пишут поклонники
Рейтинг@Mail.ru