Елизавета II рассказала, о чем ей пишут поклонники

Лондон, 21 апреля. Ежедневно во дворец приходит несколько сотен писем. Королева Великобритании Елизавета II рассказала, что ей пишут поклонники со всего мира.

Практически все письма адресованы Елизавете. Большая часть из них — благодарности за мудрое правление, сообщает правительница в документальном фильме Elizabeth R.

Кто-то жалуется на налоги, часть написавших просит у королевы подарки. Кажется, будто эти письма носят откровенный характер, словно поклонники и правда думают, что монаршая особа сможет внимательно ознакомиться с ними и ответить. К сожалению, на это попросту не хватает времени. Поэтому письма читают ее помощники, которые выбирают самые важные и общественно-значимые и передают их королеве в особых случаях.

«У меня всегда было ощущение, что письма носят личный характер. Люди пишут, думая, что я собираюсь открыть и прочитать их. Но у меня нет на это времени», — поделилась Елизавета.

При этом написать может любой желающий. Нет четкого регламента, который бы регулировал содержание писем и манеру изложения. Согласно рекомендациям, достаточно придерживаться вежливого обращения и не задавать слишком неудобных и откровенных вопросов. Отмечено, что следует придерживаться уважительного обращения к королеве «Madam» или «Your Majesty».

Недавно ФАН напомнил историю любви Елизаветы II и принца Филиппа. Пара прожила вместе 73 года, при этом королева полюбила будущего супруга еще молодой девушкой.