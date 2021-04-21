Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 05:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:42
Экономика
Возникший кризис между Прагой и Москвой взволновал чешских предпринимателей
05:41
Происшествия
Полицейские в США застрелили 16-летнюю афроамериканку
05:26
Политика
Медведчук поведал польскому изданию Rzeczpospolita о связях между Украиной и РФ
05:23
Армия
Су-57 после модернизации сможет управлять группой беспилотников
05:15
Общество
Сервис «Работа.ру» составил апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий
05:00
Общество
Вирусолог оценил гипотезу о возникновении смертельных вирусов в организме человека
04:58
Политика
Глава Мурманской области ждет от послания президента поддержки семей
04:56
Происшествия
Белый медведь Умка умер в уральском зоопарке из-за брошенной игрушки
04:55
Общество
Роскачество рассказало, как вернуть потерянный телефон
04:54
Общество
Солнечное гало во вторник удивило жителей Петербурга
04:37
Шоу-бизнес
Поклонники назвали «куколкой» длинноногую сестру Бузовой на новом фото
04:34
Общество
Елизавета II рассказала, о чем ей пишут поклонники
04:11
Политика
Соловьев ответил Зеленскому на призыв к Путину встретиться в Донбассе
04:10
Происшествия
Суд вынес приговор мигранту, который нанес петербуржцу 45 ударов ножом
04:02
Общество
Москвичи смогут оформить браки в центрах «Мои документы»
04:00
Общество
Россиянам рассказали, как «реанимировать» заброшенный дачный участок
04:00
Общество
Эксперты раскрыли, как изменилась жизнь ранее депортированных народов Крыма в России
03:41
Политика
Подменяет политику цирковыми номерами: Смирнов раскритиковал речь Зеленского
03:41
Происшествия
Росгвардия задержала мужчину с ножом у бара в Петрозаводске
03:41
Общество
Потепление до 18 градусов ожидается в пятницу в Москве
Все новости
Соловьев ответил Зеленскому на призыв к Путину встретиться в Донбассе
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым
Политика

Соловьев ответил Зеленскому на призыв к Путину встретиться в Донбассе

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 04:12

Москва, 21 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому коллеге Владимиру Путину с приглашением встретиться в Донбассе.

В видеообращении по ситуации с безопасностью в стране украинский президент призвал Путина встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война. Но, по мнению Соловьева, Зеленскому нужно встречаться не с президентом России, а с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. «В любой точке, где идет война», Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР», — написал в своем Telegram-канале телеведущий.

Соловьев добавил, что Путин многократно призывал власти Украины к прямому диалогу с руководителями Донбасса.

Ранее видеообращение Зеленского в своем telegram-канале прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Пушков отметил, что заявления Зеленского — «все не то», слова украинского президента пусты, слабы и «ни о чем». Сенатор отметил, что президент Украины обращается к жителям Донбасса так, словно не знает, что в Киеве хотят «зачистить» ЛДНР.

По мнению Пушкова, Зеленский будто бы игнорирует инцидент с убийством русских в Одессе в мае 2014 года. Также украинский лидер и «не замечает» тот факт, что в Крыму абсолютное большинство жителей против возвращения на Украину. Сенатор отметил, что «выспренно-пустые речи» Зеленского бьют мимо цели и не имеют никакого смысла.

путин донбасс зеленский соловьев
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 159933 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 71177 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 55183 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 50012 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46957 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Политика / Соловьев ответил Зеленскому на призыв к Путину встретиться в Донбассе
Рейтинг@Mail.ru