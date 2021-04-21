Соловьев ответил Зеленскому на призыв к Путину встретиться в Донбассе

Москва, 21 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому коллеге Владимиру Путину с приглашением встретиться в Донбассе.

В видеообращении по ситуации с безопасностью в стране украинский президент призвал Путина встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война. Но, по мнению Соловьева, Зеленскому нужно встречаться не с президентом России, а с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. «В любой точке, где идет война», Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР», — написал в своем Telegram-канале телеведущий.

Соловьев добавил, что Путин многократно призывал власти Украины к прямому диалогу с руководителями Донбасса.

Ранее видеообращение Зеленского в своем telegram-канале прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Пушков отметил, что заявления Зеленского — «все не то», слова украинского президента пусты, слабы и «ни о чем». Сенатор отметил, что президент Украины обращается к жителям Донбасса так, словно не знает, что в Киеве хотят «зачистить» ЛДНР.

По мнению Пушкова, Зеленский будто бы игнорирует инцидент с убийством русских в Одессе в мае 2014 года. Также украинский лидер и «не замечает» тот факт, что в Крыму абсолютное большинство жителей против возвращения на Украину. Сенатор отметил, что «выспренно-пустые речи» Зеленского бьют мимо цели и не имеют никакого смысла.