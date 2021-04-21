Россиянам рассказали, как «реанимировать» заброшенный дачный участок

Москва, 21 апреля. По оценке Союза дачников Подмосковья, заброшенных участков в области около 15 тысяч. Чтобы начать пользоваться таким участком, нужно узнать, как он оформлен.

Самые распространенные ситуации — владелец участка умер, а земля осталась «бесхозной». В случае приватизации очень часто бывает, что нет родственников, которые могли бы наследовать участок. При таком условии он может быть выставлен на торги на общих основаниях или будет предоставлен бесплатно очередникам, сообщает «Российская газета».

Если же участок не приватизирован, то после смерти владельца он становится частью муниципальной собственности. В этом случае его могут отдать члену товарищества бесплатно. Если же владелец жив, но заниматься землей не хочет, на него могут наложить штраф, а в случае неизменения ситуации в течение трех лет — изъять земельный участок в муниципальную собственность.

Недавно эксперт Саяпин объяснил, где лучше покупать дачные участки. По его словам, в некоторых районах области можно приобрести землю по очень низкой цене.