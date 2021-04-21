Подменяет политику цирковыми номерами: Смирнов раскритиковал речь Зеленского

Киев, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встречу в Донбассе, но журналист Дмитрий Смирнов назвал это нелепым популизмом.

Украинский глава записал обращение к Путину, в котором «свалил в кучу» обстрелы Донбасса, встречу «нормандской четверки» и ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом через свой Telegram-канал сообщает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Ход с предложением встречи в Донбассе — нелепый популизм человека, упорно подменяющего реальную политику цирковыми номерами. В реальной политике главное – не где встречаться, а зачем», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что украинский президент за время своей работы не реализовал ни единого пункта договоренностей с последней встречи, прошедшей в «нормандском формате». Поэтому не будет никаких новых переговоров, так как в них нет смысла.

«А развязность, как известно, всего лишь униженная мольба о снисхождении», — резюмировал Смирнов.

Федеральное агентство новостей /

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