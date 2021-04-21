Киевский эксперт рассказал о хитром плане США подсадить Украину на сжиженный газ

Киев, 21 апреля. США пытается продать свой газ Украине, а гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон обсуждает эту тему не с украинским правительством или компанией «Нафтогаз», а с Вашингтоном.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал о том, что Макогон ведет переговоры об украинском газе не с представителями Украины, а обращается в американское посольство. Об этом сообщает портал Znaj.ua.

«Результатом переговоров становится очередное громкое пустословное заявление о Северном потоке-2, энергетической безопасности и поставках LNG-газа. Последний момент особенно смешной, потому что разве «Оператор ГТС» отвечает за закупку газа, разве заключает соглашения с компаниями о продаже газа? Нет, конечно», — подчеркнул Корольчук.

По его словам, полномочия оператора ГТС заканчиваются лишь на транспортировке природного ресурса. Поэтому диалог между Макогоном и США — это всего лишь «громкий удар в барабан». При этом какой-то конкретной помощи ждать не стоит без официального посла США.

«Скорее выслушать жалобы, пожалеть и дать очередное обещание пригнать в Украину американский сжиженный газ. Жаль, что глава украинского оператора выступал в роли школьника, который виновато выслушал от учителя биологии урок математики, у которого 2+2 не всегда 4, а может быть и 5, и 7. То есть, когда Украина даже и получит сжиженный газ, то его цена будет вдвое больше цены трубопроводного газа», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

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