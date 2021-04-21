Жители Новочеркасска простились с погибшими в ДТП подростками

Новочеркасск, 21 апреля. Сотни жителей Новочеркасска посетили церемонию прощания с подростками, которые погибли в страшной аварии.

Продлится она два дня. Школьников будут хоронить на разных кладбищах и даже в разных странах. Отпевание началось в 13:00 по местному времени 20 апреля. Две погибшие девочки будут захоронены на Яновском кладбище. Мальчика похоронят на новом городском кладбище. Подросток, который находился за рулем влетевшей в дерево иномарки, будет погребен 21 апреля. Тело четвертого погибшего увезут на родину в Армению.

Источники пишут о сотнях горожан, которые пришли проститься с жертвами аварии. Потеря пяти ребят стала для города настоящим ударом. Вторник был объявлен траурным днем.

Ранее сообщалось, что погибшие в Ростовской области подростки не умели водить машину. Также стало известно, что в их семьях не было случаев, когда они брали автомобили без разрешения.

RT писал, что по факту этой аварии возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, допустил столкновение с деревом в районе дома №4 в переулке Машиностроительном.