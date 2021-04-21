Байден и Харрис поговорили с братом Джорджа Флойда после приговора Шовину

Вашингтон, 21 апреля. Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис поговорили по телефону с братом убитого при задержании полицией Джорджа Флойда, сообщил Белый дом.

Разговор состоялся после оглашения вердикта присяжных по делу об убийстве Флойда. Его подробности не сообщаются.

Кроме того, Байден пообщался с губернатором штата Миннесота Тимом Уолцом. Во вторник глава государства и вице-президент США выступят с обращением в связи с делом об убийстве Джорджа Флойда.

Флойд скончался в Миннеаполисе в конце мая прошлого года после задержания сотрудниками полиции. Один из полицейских удерживал мужчину, придавив шею коленом. Суд присяжных признал виновным в убийстве Флойда бывшего офицера полиции из Миннеаполиса Дерека Шовина.

Представляющий интересы семьи погибшего адвокат Бен Крамп прокомментировал решение присяжных, сообщает RT. Он назвал вердикт «поворотным моментом в истории» и поблагодарил за приверженность правосудию генпрокурора Миннесоты Кита Эллисона и его команду.