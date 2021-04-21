Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 04:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:11
Политика
Соловьев ответил Зеленскому на призыв к Путину встретиться в Донбассе
04:10
Происшествия
Суд вынес приговор мигранту, который нанес петербуржцу 45 ударов ножом
04:02
Общество
Москвичи смогут оформить браки в центрах «Мои документы»
04:00
Общество
Россиянам рассказали, как «реанимировать» заброшенный дачный участок
04:00
Общество
Эксперты раскрыли, как изменилась жизнь ранее депортированных народов Крыма в России
03:41
Политика
Подменяет политику цирковыми номерами: Смирнов раскритиковал речь Зеленского
03:41
Происшествия
Росгвардия задержала мужчину с ножом у бара в Петрозаводске
03:41
Общество
Потепление до 18 градусов ожидается в пятницу в Москве
03:39
Экономика
Киевский эксперт рассказал о хитром плане США подсадить Украину на сжиженный газ
03:22
Происшествия
Жители Новочеркасска простились с погибшими в ДТП подростками
03:21
Общество
Байден и Харрис поговорили с братом Джорджа Флойда после приговора Шовину
03:09
Происшествия
Пожар охватил производственное здание на юго-западе Петербурга
03:07
Спорт
Конор Макгрегор может стать новым президентом «Манчестер Юнайтед»
03:05
Общество
Стоматолог раскрыл маркетинговые уловки производителей зубных паст
03:04
Экономика
Названа стоимость аренды самого дорогого съемного жилья в Москве
03:00
Общество
Политолог указал, как Google может потерять Россию
02:50
Общество
Диетолог рассказал о скрытой пользе апельсинов
02:40
Общество
Моргенштерн заявил о страхе перед поездкой на Украину
02:37
Политика
Американский Госдеп в очередной раз увидел в России «агрессора»
02:24
Спорт
Основанная Пересом Суперлига прекратила свое существование
Все новости
Конор Макгрегор может стать новым президентом «Манчестер Юнайтед»
wikipedia.org  /  Andrius Petrucenia/CC BY-SA 2.0
Спорт

Конор Макгрегор может стать новым президентом «Манчестер Юнайтед»

Дублин, 21 апреля. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил готовность купить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Накануне в мировом футболе грянул скандал. 12 футбольных клубов Европы («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», а также «Милан», «Интер» и «Ювентус») договорились учредить новое соревнование — Суперлигу, которая станет альтернативой Лиге чемпионов.

Международная федерация футбола FIFA выступила против, также на улицы с протестами вышли болельщики. Вскоре несколько футбольных клубов заявили о своем выходе из Суперлиги, сообщал RT. Сейчас известно, что новый, только что созданный турнир приостановили.

В этот же день поползли слухи, что президенты футбольных клубов уходят со своих постов — в отставку подали уже президенты «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед». На фоне «шумихи» ирландский боец Конор Макгрегор в своем Twitter-аккаунте рассказал, что готов к инвестициям.

«Привет, ребята. Я задумываюсь о приобретении «Манчестер Юнайтед». Что думаете по этому поводу?» — написал Конор.

Поклонники Макгрегора поддержали идею покупки «Манчестер Юнайтед». Однако предложили пересмотреть приоритеты и купить клуб «Ливерпуль».

Клубы Суперлиги обсудят роспуск нового европейского турнира, который был создан 18 апреля 2020 года. Клубы-основатели Суперлиги, в список которых входят испанские клубы «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», итальянские команды «Ювентус», «Интер», «Милан», английские коллективы «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», обсудят роспуск нового турнира.

спорт конор макгрегор манчестер юнайтед ufc
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 159933 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 71177 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 55183 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 50012 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46957 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Спорт / Конор Макгрегор может стать новым президентом «Манчестер Юнайтед»
Рейтинг@Mail.ru