Конор Макгрегор может стать новым президентом «Манчестер Юнайтед»

Дублин, 21 апреля. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил готовность купить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

Накануне в мировом футболе грянул скандал. 12 футбольных клубов Европы («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», а также «Милан», «Интер» и «Ювентус») договорились учредить новое соревнование — Суперлигу, которая станет альтернативой Лиге чемпионов.

Международная федерация футбола FIFA выступила против, также на улицы с протестами вышли болельщики. Вскоре несколько футбольных клубов заявили о своем выходе из Суперлиги, сообщал RT. Сейчас известно, что новый, только что созданный турнир приостановили.

В этот же день поползли слухи, что президенты футбольных клубов уходят со своих постов — в отставку подали уже президенты «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед». На фоне «шумихи» ирландский боец Конор Макгрегор в своем Twitter-аккаунте рассказал, что готов к инвестициям.

«Привет, ребята. Я задумываюсь о приобретении «Манчестер Юнайтед». Что думаете по этому поводу?» — написал Конор.

Поклонники Макгрегора поддержали идею покупки «Манчестер Юнайтед». Однако предложили пересмотреть приоритеты и купить клуб «Ливерпуль».

Клубы Суперлиги обсудят роспуск нового европейского турнира, который был создан 18 апреля 2020 года. Клубы-основатели Суперлиги, в список которых входят испанские клубы «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», итальянские команды «Ювентус», «Интер», «Милан», английские коллективы «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», обсудят роспуск нового турнира.