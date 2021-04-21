Стоматолог раскрыл маркетинговые уловки производителей зубных паст

Москва, 21 апреля. Зубные пасты не обладают чудодейственными свойствами. Все, что обещают их производители, является лишь маркетинговыми уловками, заявил стоматолог Алексей Антипенко.

С помощью зубных паст, по словам врача, нельзя избавиться от кариеса и кровоточивости десен. Отбеливающим эффектом ни одна из них также не обладает.

«То, что названо отбеливающей зубной пастой, — это, мягко говоря, лукавство. На самом деле это паста просто очищающая», — подчеркнул Антипенко в беседе с «Ридусом».

Врач посоветовал не тратить деньги на специальные пародонтальные зубные пасты. Лучше посетить стоматолога, который поможет решить проблему кровоточивости десен.

Врач Луиза Автандилян ранее рассказала, какие продукты способны разрушить зубную эмаль. В их число она включила цитрусовые.