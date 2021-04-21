Диетолог рассказал о скрытой пользе апельсинов

Москва, 21 апреля. Апельсины помогают укреплять иммунитет, влияют на работу сосудов, улучшают состояние кожи и даже зрения, рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

Большой апельсин содержит в себе аж две суточные нормы витамина С. Здоровому взрослому человеку этого более чем достаточно, поделилась специалист в беседе с радио Sputnik.

«В апельсинах много витаминов группы B, которые не только укрепляют иммунитет, но и благоприятно влияют на работу сосудов. Кроме того, в кожуре есть каротиноиды, растительная форма витамина А», — добавила диетолог.

Она отметила, что последние названые вещества отвечают за красоту, за свежесть и молодость кожи. Также они влияют на зрение, преимущественно ночное. Чтобы получить максимум полезных веществ, нужно есть цитрус целиком, не разделяя на кусочки и не выжимая сок, резать колечками тоже не стоит.

«Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть», — отметила она.

Есть фрукт стоит вместе с перегородками и кожурой, в которых содержится также большая доля полезных средств. Причем цедру можно отдельно снимать и употреблять отдельно в высушенном виде. Ранее диетолог также рассказала, как пандемия повлияла на употребление россиянами витаминов.