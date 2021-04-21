Моргенштерн заявил о страхе перед поездкой на Украину

Москва, 21 апреля. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) признался, что опасается поездки на Украину.

Моргенштерн признался, что испытывает страх перед предстоящими концертами, которые должны состояться на территории Украины. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram. Летом у исполнителя запланировано три выступления, но он рассказал подписчикам, что они могут отмениться.

«Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты», — поделился он.

Рэпер подчеркнул, что некоторые артисты уже заявили об отмене своих концертов.

«Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать«, — сказал Валеев.

В 2019 году во время пожара в колледже в Одессе погибли 12 человек. Из-за происшествия был объявлен траур на Украине. Рэпер, приехавший в Одессу с концертом, окрестил траур «показухой» прямо со сцены.

Ранее сообщалось о том, что Моргенштерн перечислил детскому фонду 666 666 рублей. Это стало самым большим пожертвованием в истории организации.