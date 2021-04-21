Американский Госдеп в очередной раз увидел в России «агрессора»

Вашингтон, 21 апреля. США видят в России «агрессора» в контексте обострения на границе с Украиной.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что ведомство не видит признаков провокации напряженности со стороны Киева.

«Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Что мы увидели – так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем», – сказал Прайс во время брифинга.

Вашингтон, по его словам, озабочен обострением «агрессии» на российско-украинской границе. Ранее пресс-секретарь российского президента говорил, что Россия будет сама решать, как перемещать свои войска на своей территории. Это, по его словам, никому не угрожает и не должно никого волновать.

Ранее Госдеп США назвал «неспровоцированной эскалацией» российский запрет на присутствие иностранных судов в некоторых районах Черного моря. Нед Прайс письменно уведомил Москву о «глубокой встревоженности» из-за введенных ею санкций.

«Взгляд» ранее писал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США. Мнение по этому поводу выразил экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов.