Основанная Пересом Суперлига прекратила свое существование

Лондон, 21 апреля. Клубы Суперлиги обсудят роспуск нового европейского турнира, который был создан 18 апреля 2020 года.

Клубы-основатели Суперлиги, в список которых входят испанские клубы «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», итальянские команды «Ювентус», «Интер», «Милан», английские коллективы «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», обсудят роспуск нового турнира.

Идея лиги заключалась в замене привычной Лиги чемпионов для топовых клубов. Эту идею изначально не поддержали УЕФА, ФИФА, Королевская испанская футбольная федерация, Итальянская федерация футбола, Футбольная ассоциация Англии, Профессиональная футбольная лига Франции и Немецкий футбольный союз.

УЕФА и европейские федерации стали угрожать тем, что клубы, выступающие в суперлиге, будут исключены из еврокубков и национальных чемпионатов. Ответ не заставил себя долго ждать, и клубы-основатели подали в суд на ФИФА И УЕФА, этой информацией поделилось издание Associated Press. После чего УЕФА сделал заявление о том, что игроки, принадлежащие клубам из Суперлиги, не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» и «Челси» готовят документы о выходе из Суперлиги.