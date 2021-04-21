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Украинец из Чернигова раскрыл горькую правду о жизни в нищей стране
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов
Общество

Украинец из Чернигова раскрыл горькую правду о жизни в нищей стране

Чернигов, 21 апреля. Трудоустройство безработных граждан Украины — это театр абсурда. Об этом рассказал житель Чернигова Юрий Михайловский.

Украинцу сейчас 44 года, он имеет два высших образования (психолог и учитель истории и английского языка). На данный момент мужчина хочет найти работу, поэтому обратился в городской центр занятости. Однако для того, чтобы найти место по специальности, нужно «иметь связи». Ему предлагали трудоустроиться в ВСУ, но он отказался. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

«Я уже отдал долг стране после института. Выполнять приказы дураков в лампасах больше не желаю», — рассказывает Михайловский.

Затем Юрий решил получить профессию электромонтера. Эту возможность ему предоставил центр занятости. Однако все оказалось намного сложнее.

«И вот здесь начинается самое интересное. Чтобы взять медсправку на обучение нужно: сходить в центр занятости, записаться на приём и в назначенное время прийти, взяв с собой паспорт и трудовую книжку — они выдают справку о том, что ты безработный», — рассказал украинец.

Он добавил, что со справкой нужно записаться к семейному врачу, который выпишет несколько направлений для других специалистов. Другими словами, ему нужно было пройти профосмотр. Сделать это не так просто, поскольку в больнице есть не все доктора. Некоторых нужно искать в других медучреждениях. Однако даже после получения медицинского разрешения Юрий не смог отучиться очно. Из-за пандемии COVID-19 лекции проводятся удаленно.

«Здесь начинается ещё новый квест. Чтобы получить домашнее задание, нужно зарегистрироваться в Гугл-приложении. Чтобы зарегистрироваться в Гугл-приложении, нужно зарегистрироваться в аккаунте Гугл-почты… Естественно что у многих соискателей нет смартфонов, а также знаний и умений регистрации в этих приложениях», — отметил житель Чернигова.

По его мнению, тем, кто получит домашнее задание, уже можно выдавать диплом оператора. Однако он все же сдал экзамен и стал электромонтером второго разряда, но работу все равно не нашел. Таких безработных на Украине много, а экономика страны находится в стагнации. Людей больше, чем рабочих мест.

Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

Ранее глава Государственного центра занятости (ГЦЗ) Украины Юлия Жовтяк рассказала о безработице на Украине. Согласно данным организации, на январь 2021 года в Незалежной нет работы почти у 500 тыс. граждан, что на 33% больше в сравнении с прошлым годом.

Украина безработица трудоустройство
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