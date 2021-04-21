Жители Миннеаполиса устроили празднования после вердикта по делу Флойда

Миннеаполис, 21 апреля. Жители американского Миннеаполиса организовали стихийные празднования после известия о виновности экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Видео с места событий появились в Twitter. Обрадованные решением суда люди вышли на улицы. Проезжающие автомобили сигналят в знак солидарности. Обнимающиеся активисты скандируют «Справедливость». Кто-то встретил вердикт присяжных со слезами счастья на глазах. Демонстрации идут и у здания суда, и на месте самого задержания Флойда.

Ранее стало известно, что бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда по всем пунктам обвинения. Сам инцидент произошел 25 мая прошлого года.

Перед оглашением приговора на улицы Вашингтона вышла Нацгвардия. Власти уверены, что «нежелательное» решение суда по этому делу может спровоцировать массовые беспорядки в стране.

Также стало известно, что американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис публично выступят в связи с делом об убийстве Джорджа Флойда. Об этом сообщал RT.