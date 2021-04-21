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Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве возобновление полетов с Россией
pixabay.com
Политика

Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве возобновление полетов с Россией

, 21 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить Россию для обсуждения ситуации с возобновлением полетов.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Турции в пятницу показал максимальный суточный прирост — он составил 63 082 случая. Во вторник был зафиксирован максимум смертей за сутки — 346 человек. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиаперелеты с 15 апреля по 1 июня.

Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk сообщил, что президенты Турции и России обсудили данную ситуацию. Решение было принято без политического подтекста, отметил он.

«Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм», — сообщил он.

Турцию вскоре посетит делегация из России, которая оценит безопасность в сфере туризма. Чавушоглу отметил, что вместе с министром туризма отправится в Москву для обсуждения ситуации, когда в Турции обстановка с коронавирусом улучшится. Об этом информирует RT.

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ранее одобрила Турция. Препарат получил одобрение от турецких властей после испытаний на этапе производства средства от коронавирусной инфекции.

турция туризм Чуваушаглу
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