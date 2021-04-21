Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 02:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:40
Общество
Моргенштерн заявил о страхе перед поездкой на Украину
02:37
Политика
Американский Госдеп в очередной раз увидел в России «агрессора»
02:24
Спорт
Основанная Пересом Суперлига прекратила свое существование
02:21
Общество
Украинец из Чернигова раскрыл горькую правду о жизни в нищей стране
02:10
Общество
Жители Миннеаполиса устроили празднования после вердикта по делу Флойда
02:00
Политика
Ухудшение отношений с Россией обернется для Чехии двумя проигрышными проектами
01:58
Политика
Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве возобновление полетов с Россией
01:55
Политика
Глава МИД Украины Кулеба не исключил начала войны с Россией
01:33
Политика
Депутат Верховной рады Шевченко рассказал о любви украинцев к Лукашенко
01:28
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и мокром снеге 21 апреля
01:22
Общество
Судья отменил залог признанного виновным в убийстве Флойда экс-полицейского
01:00
Политика
Политолог объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска
00:52
Общество
Пляжное фото Алеси Кафельниковой топлес взволновало поклонников
00:40
Политика
Сенатор ответил на призыв к высылке российских дипломатов к ЕС и НАТО
00:25
Общество
Прокуратура выявила нарушения при теплоснабжении домов в Балтийске под Калининградом
00:20
Политика
Названы возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию
00:18
Общество
Суд признал виновным экс-полицейского Шовина в убийстве Джорджа Флойда
00:05
Политика
Пушков назвал обращение Зеленского к жителям Донбасса пустословием
00:00
Общество
Виталий Милонов рассказал о турецкой коррупции в туристической отрасли
23:51
Общество
Роскомнадзор потребовал снять ограничения на ролики с гимном РФ в Instagram
Все новости
Глава МИД Украины Кулеба не исключил начала войны с Россией
facebook.com  /  Dmytro Kuleba
Политика

Глава МИД Украины Кулеба не исключил начала войны с Россией

Киев, 21 апреля. Вероятность возникновения войны вследствие роста напряженности на российско-украинской границе оценил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На данный момент нельзя точно сказать, пойдет ли Россия на обострение конфликта. Однако полностью исключать такое развитие событий сейчас нельзя. Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ.

«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», — сказал министр.

Ранее Украина предложила Евросоюзу ввести новые секторальные санкции в отношении России. Кулеба предложил пошаговый план действий для сдерживания якобы дальнейшей эскалации России, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса». Украинский лидер утверждает, что Запад готов поддержать Киев финансово и ввести против России более жесткие санкции.

Украина россия война
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 159933 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 71177 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 55183 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 50012 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46957 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Политика / Глава МИД Украины Кулеба не исключил начала войны с Россией
Рейтинг@Mail.ru