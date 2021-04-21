Глава МИД Украины Кулеба не исключил начала войны с Россией

Киев, 21 апреля. Вероятность возникновения войны вследствие роста напряженности на российско-украинской границе оценил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На данный момент нельзя точно сказать, пойдет ли Россия на обострение конфликта. Однако полностью исключать такое развитие событий сейчас нельзя. Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ.

«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», — сказал министр.

Ранее Украина предложила Евросоюзу ввести новые секторальные санкции в отношении России. Кулеба предложил пошаговый план действий для сдерживания якобы дальнейшей эскалации России, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса». Украинский лидер утверждает, что Запад готов поддержать Киев финансово и ввести против России более жесткие санкции.