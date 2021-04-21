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Депутат Верховной рады Шевченко рассказал о любви украинцев к Лукашенко
Федеральное агентство новостей
Политика

Депутат Верховной рады Шевченко рассказал о любви украинцев к Лукашенко

Минск, 21 апреля. Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко, который подчеркнул любовь и уважение украинцев к стране-соседу.

В ходе встречи белорусский лидер был удивлен тем, что на Украине остались люди, которые уважают Белоруссию. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

«Не просто уважают, а любят и ценят», — заявил представитель партии «Слуга народа».

Лукашенко ответил, что это повод обсудить отношения двух стран. Власт Киева и Минска в последнее время мало обсуждают эту тему, а если и говорят о ней, то в негативном ключе.

«Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Минск никогда и ничего не скрывал от своих украинских друзей. По мнению Лукашенко, их стало не так много, но президента Белоруссии допустил, что сейчас о них стали меньше говорить.

Федеральное агентство новостей  / 

Ранее президент Белоруссии заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе зависит исключительно от Украины.

Украина белоруссия лукашенко
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