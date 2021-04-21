Судья отменил залог признанного виновным в убийстве Флойда экс-полицейского

Вашингтон, 21 апреля. Суд отменил залог признанного виновным в убийстве Джорджа Флойда бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Човена.

Шовена обвиняли по двум пунктам в убийстве и по одному пункту в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда. В основу дела легло видео, на котором полицейский коленом придавил шею Флойда во время задержания 25 мая 2020 года и удерживал его в таком положении несколько минут. Жюри присяжных признало Шовена виновным по всем пунктам.

После оглашения вердикта судья Питер Кэхилл отменил залог сотрудника правоохранительных органов и приказал заключить бывшего полицейского под стражу. Приговор Шовену объявят через восемь недель, однако точной даты Кэхилл не назвал, сообщает NBC News.

Ранее сообщалось, что власти усилили меры безопасности в Миннеаполисе в ожидании решения суда по делу об убийстве Флойда. Национальная гвардия США задействовала около 3 тыс. военнослужащих для охраны города. Им оказывают поддержку примерно 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе из соседних штатов.