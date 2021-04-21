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Пляжное фото Алеси Кафельниковой топлес взволновало поклонников
instagram.com  /  @kafelnikova_a
Общество

Пляжное фото Алеси Кафельниковой топлес взволновало поклонников

Москва, 21 апреля. Модель Алеся Кафельникова поучаствовала в откровенной фотосессии на Бали, снимок девушки, которую Forbes включил в список самых перспективных россиян до 30 лет, взволновал фанатов.

Пляжный снимок был опубликован в Instagram на странице фотографа Михаила Шаповалова, а позже появился в профиле самой модели. Визажистом выступила Ксения Богданова, стилистом стала Энджи Анггоро.

На черно-белой фотографии 22-летняя манекенщица позирует топлес и с мокрыми волосами на пляже. Обнаженную грудь девушка прикрыла руками. Образ Кафельниковой дополнил повязанный на бедрах платок.

За пару часов публикация набрала более 19 тысяч лайков. Пользователи соцсети в комментариях оценили внешний вид российской модели.

instagram.com  / @kafelnikova_a

«Вы восхитительно выглядите», «Очень чувственно», «Просто заглядение!», «Это идеально», «Вау», «И вот русалка вышла из моря-океана», — писали поклонники Кафельниковой.

Ранее сообщалось, что поклонники подозревают, что Кафельникова находится в интересном положении. На своей странице в Instagram 22-летняя Кафельникова показала кадры одной из модных съемок. На видео, опубликованном в Stories, знаменитость позирует вместе с темнокожей моделью. На дочери теннисиста надето короткое белое платье на тонких бретелях, а ее коллега демонстрирует тот же наряд, но в коричневом цвете.

Особое внимание поклонников Кафельниковой привлекли некоторые кадры нового видео. В ролике можно заметить округлившийся живот модели. Фанаты тут же заподозрили дочь теннисиста Евгения Кафельникова в беременности. Возможно, такое впечатление сложилось у поклонников из-за неудачных ракурсов.

модель кафельникова
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