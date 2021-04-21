Сенатор ответил на призыв к высылке российских дипломатов к ЕС и НАТО

Москва, 21 апреля. Если западные страны предпримут в отношении России необоснованные действия, это окажет на двусторонние отношения негативное влияние, считает сенатор Константин Долгов.

Зампред комитета Совфеда по экономической политике прокомментировал призыв Чехии к НАТО и ЕС в знак солидарности выслать российских дипломатов.

«Каждая стана будет решать для себя сама, но в любой западной столице должны понимать, что [если] подобные решения <…> необоснованные будут приниматься, это будет негативно сказываться на двусторонних отношениях с ЕС и с НАТО. Тем более что отношения с НАТО, мягко говоря, уже давно не по нашей вине находятся в разобранном состоянии», — цитирует парламентария газета «Известия».

Сенатор выразил сожаление в связи с действиями Чехии и отметил, что осложнение отношений с ней не было выбором России. По мнению Долгова, Москва ответила на основе принципа взаимности, который в международной дипломатии никто не отменял.

Долгов добавил, что в Праге должны были понимать, что их решения будут подрывать отношения. Если шаги были предприняты, на них Чехия пошла осознанно. Он подчеркнул, что ноты протеста «написаны не в Праге». В этом есть вашингтонский экономический интерес, а Чехия оказалась «в положении пешки».

Чешские власти планируют новую высылку дипломатов РФ из страны в среду, 21 апреля, сообщает RT. По данным издания, посла России в Чехии Александра Змеевского данные меры не коснутся.