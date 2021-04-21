Названы возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию

Москва, 21 апреля. Названы важные для общества темы, которые может затронуть в новом ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин.

Церемония оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля в очном формате, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Телезрители увидят ее в эфирах федеральных телеканалов. В видео и аудиформате трансляция будет вестись на официальном сайте президента РФ.

Возможные темы нового послания главы государства Федеральному собранию назвал Пятый канал. Эксперты уверены, что президент затронет связанные с пандемией коронавируса проблемы, в том числе выход из финансово-экономического кризиса, восстановление экономики, оказание медицинской помощи и работу с дистанционным образованием.

Ранее политтехнолог Дмитрий Солонников рассказал, что послание президента к Федеральному собранию будет состоять из трех блоков. Первый будет социальным, второй включает экономические проблемы, третий будет содержать ответы Путина на внешние вызовы.