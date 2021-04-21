Суд признал виновным экс-полицейского Шовина в убийстве Джорджа Флойда

Миннеаполис, 21 апреля. Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем пунктам обвинения. Его обвиняли в непредумышленном убийстве афроамериканца Флойда. Об этом сообщил судья Питер Кэхилл, передает RT.

Суд признал бывшего полицейского виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Из всех преступлений самым тяжким является убийство второй степени, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен примерно через восемь недель.

Ранее США подготовились к массовым беспорядкам после оглашения приговора по делу Флойда. Суд проходил на фоне новых массовых протестов из-за убийства полицией представителей американских меньшинств.

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками полиции Миннеаполиса стала одним из важнейших событий 2020 года в США. Десятки тысяч активистов движений Антифа и Black Lives Matter (BLM) провели сотни акций протеста, которые зачастую перерастали в сопровождавшиеся погромами беспорядки. Ряд мэров городов и губернаторов штатов вслед за протестующими призвали лишить полицию финансирования из-за методов работы полицейских — которые якобы и стали причиной гибели Джорджа Флойда.