Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 01:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:00
Политика
Политолог объяснил желание Киева перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска
00:52
Общество
Пляжное фото Алеси Кафельниковой топлес взволновало поклонников
00:40
Политика
Сенатор ответил на призыв к высылке российских дипломатов к ЕС и НАТО
00:25
Общество
Прокуратура выявила нарушения при теплоснабжении домов в Балтийске под Калининградом
00:20
Политика
Названы возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию
00:18
Общество
Суд признал виновным экс-полицейского Шовина в убийстве Джорджа Флойда
00:05
Политика
Пушков назвал обращение Зеленского к жителям Донбасса пустословием
00:00
Общество
Виталий Милонов рассказал о турецкой коррупции в туристической отрасли
23:51
Общество
Роскомнадзор потребовал снять ограничения на ролики с гимном РФ в Instagram
23:49
Наука
Израильские ученые оценили заразность британского штамма SARS-CoV-2
23:34
Политика
МИД РФ выразил соболезнования родным президента Чада после его гибели
23:28
Общество
Создатели фильма Mortal Kombat подразнили американцев новым анонсом
23:07
Общество
Музей в Петербурге приглашает в «Путешествие на Восток»
23:05
Общество
Гинцбург анонсировал регистрацию назальной вакцины от коронавируса
23:02
Общество
День донора в России: кто может стать донором и как сдать кровь
23:00
Общество
Дмитрий Пучков предрек провал ремейка «Иронии судьбы»
22:51
Весь мир
Власти Чада объявили 18-месячный переходный период после гибели главы государства
22:48
Армия
Военные ВСУ рассказали о подготовке к войне с РФ в Донбассе
22:48
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться в «украинском Донбассе»
22:39
Общество
Реконструкцию замков и старинных мельниц в Калининграде проинвестируют на 1,4 млрд
Все новости
Суд признал виновным экс-полицейского Шовина в убийстве Джорджа Флойда
wikipedia.org  /  facebook.com / george.floyd.7106 / Darnella Frazier
Общество

Суд признал виновным экс-полицейского Шовина в убийстве Джорджа Флойда

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 00:33

Миннеаполис, 21 апреля. Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем пунктам обвинения. Его обвиняли в непредумышленном убийстве афроамериканца Флойда. Об этом сообщил судья Питер Кэхилл, передает RT.

Суд признал бывшего полицейского виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Из всех преступлений самым тяжким является убийство второй степени, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен примерно через восемь недель.

Ранее США подготовились к массовым беспорядкам после оглашения приговора по делу Флойда. Суд проходил на фоне новых массовых протестов из-за убийства полицией представителей американских меньшинств.

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками полиции Миннеаполиса стала одним из важнейших событий 2020 года в США. Десятки тысяч активистов движений Антифа и Black Lives Matter (BLM) провели сотни акций протеста, которые зачастую перерастали в сопровождавшиеся погромами беспорядки. Ряд мэров городов и губернаторов штатов вслед за протестующими призвали лишить полицию финансирования из-за методов работы полицейских — которые якобы и стали причиной гибели Джорджа Флойда.

сша обвинение джордж флойд
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 159933 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 71177 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 55183 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 50012 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46957 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Суд признал виновным экс-полицейского Шовина в убийстве Джорджа Флойда
Рейтинг@Mail.ru