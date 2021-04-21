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Пушков назвал обращение Зеленского к жителям Донбасса пустословием
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ
Политика

Пушков назвал обращение Зеленского к жителям Донбасса пустословием

Москва, 21 апреля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекратить играть пустыми словами и полностью прекратить обстрелы Донбасса, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда в своем telegram-канале прокомментировал видеообращение Зеленского к жителям Донбасса. Глава Украины также в нем предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на территории региона. Об этом информировал RT.

Пушков отметил, что заявления Зеленского — «все не то». По его словам, заявления украинского президента пусты, слабы и «ни о чем».

Сенатор отметил, что президент Украины обращается к жителям Донбасса так, словно не знает, что в Киеве хотят «зачистить» ЛДНР. По его мнению, Зеленский будто бы игнорирует инцидент с убийством русских в Одессе в мае 2014 года. Также он и «не замечает» тот факт, что в Крыму абсолютное большинство жителей против возвращения на Украины.

«Зеленскому надо прекратить играть пустыми словами и для начала полнлостью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса, если ему так важны проживающие там люди.», — заявил Пушков.

Он отметил, что «выспренно-пустые речи» Зеленского бьют мимо цели и не имеют. По его словам, они не имеют никакого смысла.

Зеленский завел Украину в тупик и положил конец миру в Донбассе. Об этом рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей украинский экономист и политический эксперт Андрей Головачев.

Украина донбасс зеленский пушков
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