Роскомнадзор потребовал снять ограничения на ролики с гимном РФ в Instagram

Москва, 20 апреля. Роскомнадзор потребовал от владельца социальной сети Instagram незамедлительно снять ограничения на содержащие фрагменты гимна России ролики.

«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Роскомнадзор в письме напомнил, что гимн и иные государственные символы объектом авторских прав не являются. Блокировка содержащих фрагменты гимна РФ материалов недопустима, подчеркнули в ведомстве.

Соцсеть удалила видео, на котором российский гимн поет анапский муниципальный депутат Амазасб Эйриян, сообщило издание «Анапское Черноморье». По версии Instagram, авторские права на гимн РФ принадлежат авторам немецкого сериала Alles was zählt.