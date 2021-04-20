Израильские ученые оценили заразность британского штамма SARS-CoV-2

Иерусалим, 20 апреля. Британский штамм коронавируса почти на 50% заразнее исходного варианта SARS-CoV-2.

Такое заявление сделали израильские ученые. Их выводы публикует издание Cell Reports Medicine. Выяснилось, что эта мутация на 45% более прилипчива, чем обычный вирус. Эксперты изучили данные 300 тысяч пациентов с различными генетическими вариантами коронавируса.

«Мы использовали результаты тестирования трех различных вирусных генов. В «британском» варианте… ген S стерт в результате мутации. Поэтому мы смогли отследить распространение этого варианта даже без генетического секвенирования», – рассказал профессор кафедры клинической микробиологии и иммунологии медицинского факультета Ариэль Муниц.

Ученые установили, что в декабре прошлого года к британскому варианту относились лишь 5% всех зараженных, но уже через полтора месяца в Израиле этим штаммом заразились 90%. Для анализа специалисты сравнили показатель R – эффективное репродуктивное число, характеризующее заразность для каждого из вариантов.

Далее авторы разложили анализы по возрастным группам и определили, что чаще всего инфекция распространяется среди людей старше 60 лет. Но после прохождения первого этапа вакцинации у половины пациентов этой группы было замечено резкое падение числа новых случаев заражения.

Исследователи полагают, что переломить ход распространения британского варианта SARS-CoV-2 в Израиле удалось благодаря массовому ПЦР-тестированию, постоянному мониторингу среди обитателей домов престарелых и массовой вакцинации пожилых. Таким образом получилось серьезно значительно снизить показатель смертности.

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