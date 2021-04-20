МИД РФ выразил соболезнования родным президента Чада после его гибели

Нджамена, 20 апреля. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и близким президента Чада Идриса Деби Итно в связи с его гибелью.

Идрис Деби Итно, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, способствовал расширению двусторонних связей между Москвой и Нджаменой в разных областях. Он был последовательным сторонником укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Идриса Деби Итно, а также всему чадскому народу», — отмечено в сообщении МИД РФ.

Global Look Press / Panoramic

Президент Республики Чад получил тяжелое ранение во время поездки на передовую. После его смерти в стране был объявлен национальный траур в течение 14 дней.