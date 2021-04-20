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Создатели фильма Mortal Kombat подразнили американцев новым анонсом
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Общество

Создатели фильма Mortal Kombat подразнили американцев новым анонсом

Лос-Анджелес, 20 апреля. Студия Warner Bros. выложила в Сеть первые минуты новой экранизации Mortal Kombat. В США и HBO Max картина выйдет 23 апреля.

В честь скорейшего релиза фильма, созданного по мотивам игр серии Mortal Kombat, киностудия Warner Bros. показала семиминутный видеоролик, на котором можно увидеть самую первую сцену после начальных титров. Стоит отметить, что в России премьера состоялась на две недели раньше, чем в США.

Известно, что в российском прокате картина Mortal Kombat успела заработать уже 757 млн рублей (9,83 млн долларов), быстро сдвинув с первого места чарта «Чернобыль», который попал туда на прошлых выходных.

Ранее стало известно, что драма корейского режиссера Ли Айзека Чуна «Минари», которая уже получила «Золотой глобус», выходит в прокат в России. Картина, выдвинутая на соискание премии «Оскар» в пяти номинациях, рассказывает о реальной истории корейских иммигрантов в американском штате Арканзас.

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