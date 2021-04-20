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Музей в Петербурге приглашает в «Путешествие на Восток»
Этнографический музей Петербурга
Общество

Музей в Петербурге приглашает в «Путешествие на Восток»

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 23:37

Санкт-Петербург, 20 апреля. Российский этнографический музей проведет семейную программу «Ковер-самолет: путешествие на Восток» 25 апреля.

Музей приглашает посетителей на семейную программу в воскресенье, 25 апреля, с 13:00 до 16:00. Гости смогут посетить выставку «Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана», на которой представлены памятники азербайджанской культуры из собрания музея, в том числе ювелирные изделия, медная посуда и ковры конца XVIII – начала XX века.

Посетители смогут побеседовать о технике и символике восточных орнаментов изготовления ковров с куратором выставки и пройти с экскурсией по посвященной традиционному азербайджанскому костюму, чайной культуре, праздникам, обрядам и ремеслам экспозиции. Детей ждет занятие в творческой мастерской и экскурсия — сказочное путешествие по Азербайджану. Для гостей проведут дегустацию блюд национальной кухни и концерт азербайджанской музыки и танца.

В группе музея в соцсети «ВКонтакте» с 14:00 до 15:00 будет вестись прямая трансляция мероприятия. Билеты можно приобрести на сайте музея.

Ранее сообщалось, что Музей истории Отечества представил новую выставку, на которой можно рассмотреть экспонаты времен Первой мировой войны. Экспозиция, посвященная Первой мировой войне и одному из ее ключевых эпизодов.

петербург музей Российский этнографический музей
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