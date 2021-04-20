Гинцбург анонсировал регистрацию назальной вакцины от коронавируса

Москва, 20 апреля. Ученые Центра им. Гамалеи разработали вакцину от коронавируса в интраназальной форме. Зарегистрировать в России ее могут в конце нынешнего года.

Вероятные сроки регистрации вакцины назвал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Назальный препарат, по его словам, подойдет для вакцинации детей.

«Когда она будет зарегистрирована, сейчас затрудняюсь сказать, в первую очередь она была бы хороша, когда мы начнем маленьких детей вакцинировать, надеюсь, но не гарантирую, на границе 2021–2022 годов», — подчеркнул Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Преимущество интраназальной формы, как отметил директор Центра им. Гамалеи, заключается в отсутствии практически любых побочных эффектов. Введение препарата будет двукратным.

Гинцбург, как сообщил RT, рассказал, когда прививки от коронавируса будут сделаны у 70% населения России. Это может произойти, по его мнению, к ноябрю нынешнего года.

Директор Центра им. Гамалеи ранее назвал сроки действия прививки от коронавируса «Спутником V». Он не исключил появления пожизненного иммунитета от COVID-19.