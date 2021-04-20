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Военные ВСУ рассказали о подготовке к войне с РФ в Донбассе
Федеральное агентство новостей
Армия

Военные ВСУ рассказали о подготовке к войне с РФ в Донбассе

Киев, 20 апреля. Опрошенные украинские военные поделились планами действий ВСУ на случай войны с Россией.

За последние семь дней ситуация в Донбассе претерпела некоторые изменения. Об этом сообщил майор из подразделения, находящегося около Горловки, передает «Страна.ua».

«Поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника», — сказал собеседник.

Еще несколько недель назад шла полная подготовка к наступлению: бронетехнику и артиллерию доставляли на передовую. Однако танки и минометы остались. Сейчас они замаскированы за пару сотен метров от передовой. Военные расставляют мины на дорогах, нейтральной полосе и позади передовых позиций.

«Это такой резервный план обороны – в случае, если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя нашу пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию обороны», — сказал майор ВСУ.

Чтобы избежать провокаций, командование запретило выходить на нейтральную полосу, рассказал другой военный, старший сержант. Но по ночам все равно раздаются звуки стрельбы.

В последнее время Украина и западные страны беспокоятся из-за перемещения российских войск около украинских границ, вопреки утверждениям президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не намерена ни на кого нападать. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва имеет право на перемещения своих войск в пределах территории РФ на свое усмотрение.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию в Донбассе. По его словам, Киев планирует наступления и военной эскалации, передает RT.

Ситуация в Донбассе будет урегулирована только при условии прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР, заявил ранее публицист Игорь Кимаковский. Игорь Кимаковский ответил на вопрос о том, почему Запад поддерживает Украину, несмотря на то, что ВСУ обстреливают населенные пункты и убивают мирных жителей. Эксперт подчеркнул, что Франция и ФРГ зависят от США.

Украина россия донбасс
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