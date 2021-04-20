Зеленский предложил Путину встретиться в «украинском Донбассе»

Киев, 20 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса».

Украинский лидер утверждает, что Запад готов поддержать Киев финансово и ввести против России более жесткие санкции. Зеленский заявил, что говорил с генсеком НАТО, президентом Совета Европы, главами США, Великобритании, Франции, Германии и Турции, которые якобы находятся на стороне Украины.

«Они, как и все другие партнеры, — на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский пригласил Правительство Италии посетить Донбасс, чтобы лично увидеть последствия гражданской войны. Помимо этого, украинский лидер заявил, что надеется на налаживание отношений между государствами и властями. Он подчеркнул, что видит большой потенциал в экономических отношениях между Киевом и Римом.