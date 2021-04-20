«Манчестер Сити» может выйти из состава участников Суперлиги

Лондон, 20 апреля. Журналист Мартин Липтон утверждает, что «Манчестер Сити» хочет покинуть Суперлигу.

Некоторое время назад появилась информация, что Суперлигу покидает еще один английский клуб — лондонский «Челси». Журналист BBC Дэн Роун поделился информацией на личной странице в Twitter, что в команде Аркадия Абрамовича уже готовят документы о намерении выйти из Суперлиги.

«Манчестер Сити выходит из Суперлиги. Клуб сообщил организаторам, что не хочет быть частью схемы в 4,6 миллиона фунтов стерлингов», — сообщил журналист в своем Twitter.

Английский футбол в Суперлиги, помимо «Манчестер Сити» и «Челси», представляют еще четыре коллектива: «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В состав участников нового турнира также входят «Милан», «Реал Мадрид», «Интер», «Ювентус», «Барселона» и «Атлетико».