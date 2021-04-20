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Власти Чада объявили 18-месячный переходный период после гибели главы государства
Global Look Press  /  © Visual by Starface / Keystone Press Agency
Весь мир

Власти Чада объявили 18-месячный переходный период после гибели главы государства

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 22:59

Нджамена, 20 апреля. Переходный период продолжительностью в 18 месяцев объявлен в Чаде после смерти президента страны.

Идрис Деби Итно получил тяжелое ранение во время поездки на передовую, где он планировал поддержать войска в борьбе против военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». Политика госпитализировали в столицу. Смерть национального лидера подтвердил представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телевидения. В Чаде объявили национальный траур в течение 14 дней.

На данный момент действие конституции приостановлено, а правительство и национальная ассамблея распущены. В республике ввели комендантский час. Представители армии уточнили, что выходить на улицу запрещено с 18:00 до 05:00 по местному времени. Воздушные и наземные границы также закрыты. В стране сформирован переходный военный совет, который возглавил сын бывшего президента Махамат Деби.

Конституция Чада в случае смерти национального лидера предусматривает передачу обязанностей президента главе парламента. Но в связи с приостановкой основного закона и роспуском органов власти в стране объявлен переходный период сроком на 18 месяцев. В это время управлять государством будет военный совет.

Военные походы на столицу и изменения конституции происходили в истории Чада неоднократно. Сам Идрис Деби занял пост главы государства в результате вооруженного переворота. В 1990 году он вошел в Нджамену во главе созданного им «Патриотического движения спасения», которое после преобразовалось в правящую партию страны.

В 2004 году он поменял основной закон, чтобы снять ограничения на количество президентских мандатов. Это вызвало раскол в семье, в результате которого племянник Идриса Деби Тимам Эрдими ушел в отставку с поста главы администрации президента. При этом он, проживая в Катаре, продолжал считаться одним из основных противников режима.

Деби получил смертельное ранение во время встречи с войсками на передовой в регионе Канем. Бойцы национальной армии отражали наступление военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». Повстанцы намеревались взять столицу.

Ситуация накалилась 11 апреля, в день, когда граждане республики направились на избирательные участки, чтобы отдать голос за одного из кандидатов в президенты. Вскоре конфликт перешел в острую фазу, и уже 16-17 апреля в стране велись активные боевые действия.

Власти Чада объявили 18-месячный переходный период после гибели главы государства
wikipedia.org  / Bagassi Koura (VOA) / Public Domain

Верховный суд Чада объявил результаты электорального процесса в понедельник, 19 апреля, за день до сообщения о смерти Деби. Изначально планировалось, что окончательные итоги огласят в воскресенье, 25 апреля.

На прошедших выборах Идрис Деби Итно набрал 79,32% голосов при явке 64,81%. Ближайший к нему кандидат, экс-премьер Альберт Пахими Падаке получил поддержку лишь 10,32% граждан. Таким образом, глава Чада должен был править страной минимум до 2026 года. Но в связи с последними событиями проведение новых выборов переносится на 18 месяцев.

африка чад
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