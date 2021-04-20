Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров поддержали в Госдуме

Москва, 20 апреля. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал предложение давать скидку в магазинах и аптеках прошедшим вакцинацию пенсионерам.

Способ стимулировать пожилых граждан пройти вакцинацию от коронавируса предложил мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению градоначальника, привитым от COVID-19 москвичам старше 60 лет можно давать скидки в магазинах и другую поддержку на оплату товаров и услуг.

В беседе с RT Говорин признал, что интенсивность вакцинации нужно повысить. Депутат обратил внимание на то, что в ситуации с распространением новых штаммов заболевания вопрос вакцинации актуален особенно.

«Мутированные варианты вируса представляют особую опасность, так как могут завуалировать клиническую картину с тяжелыми последствиями», — подчеркнул парламентарий.

Говорин напомнил, что остановить ситуацию с распространением инфекции может массовая вакцинация. Депутат уточнил, что используются позитивные методы стимулирования — правильно.

Ранее директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал число людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Прививку российской вакциной от коронавируса уже сделали примерно 11 млн человек.