Банги, 20 апреля. Мини-саммит, посвященный ситуации в ЦАР, пройдет во вторник в столице Анголы — Луанде.

Как сообщает центральноафриканский журналист Фридолин Нгулу, на мероприятии планируется рассмотреть вопрос о республиканском диалоге.

Ожидается участие президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, лидера Руанды Поля Кагаме, руководителя Конго Дени Сассу-Нгессо и главы Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Также на саммит прибыли делегации из Чада, Камеруна и ДРК. Собирает мероприятие Жоао Лоуренсо — президент Анголы.

Это уже не первая встреча лидеров Черного континента, посвященная Центральноафриканской Республике. Причем Луанда последовательно выступает за переговоры между правительством ЦАР и действовавшими в стране боевиками из конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены».

Президент ЦАР, выражая требования граждан, отказывается от диалога с бандитами, которые грабили и убивали мирное население. Власти республики выступают за полную ликвидацию оставшихся в стране радикалов. Жители страны поддерживают позицию правительства. Однако глава Анголы продолжает вмешиваться во внутренние дела ЦАР, оправдывая боевиков.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По мнению независимого эксперта ООН по правам человека в ЦАР Мари-Терезы Кейта-Бокум, таким образом Луанда играет на руку Франции, которая теряет влияние в Центральноафриканской Республике, и параллельно отвлекает население от внутренних проблем.

Однако необходимость в переговорах с боевиками утратила актуальность после разгрома вооруженных группировок, о котором объявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. В стране еще остаются отдельные преступные элементы, которые бегут от наступающей национальной армии через границу с Чадом.